Die Abenteuer des Pinocchio als Familien-Musical

Mörlenbach.Wie ein Stück Holz die Herzen der Menschheit erobern kann, lehrt die Geschichte von Pinocchio aus dem Jahr 1883, geschrieben vom italienischen Autor Carlo Collodi. Zum Auftakt von fünf Kinderveranstaltungen in diesem Jahr holt die Sparkassenstiftung Starkenburg den Kinderbuchhelden am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr in das Bürgerhaus in Mörlenbach.

„Als modernes Familien-Musical für Kinder ab fünf Jahren präsentiert die Kleine Oper Bad Homburg die Abenteuer des berühmten Hampelmanns“, lädt Stiftungsmanagerin Andrea Helm ein.

Mit farbenfrohen Kostümen und einer aufwendigen Bühnenausstattung entführen die ausgebildeten Opernsänger das junge Publikum nach Italien. Dort lebte der einsame Holzschnitzer Gepetto, der sich nichts sehnlicher wünschte, als dass aus seiner sprechenden, selbst geschnitzten Holzfigur namens Pinocchio ein echter Junge aus Fleisch und Blut wird. Doch bevor seine abenteuerlustige Puppe ein Mensch werden kann, muss sie beweisen, dass sie gut, fleißig und ehrlich ist.

Bildung durch Unterhaltung

„Mit Pinocchio, der oft wie ein typisches heranwachsendes Kind denkt und handelt, können sich die Zuschauer gut identifizieren und von ihm lernen“, so Andrea Helm über die Lehrinhalte, die durch das Stück transportiert werden.

Außer der Sparkassenstiftung Starkenburg setzt auch die Kleine per Bad Homburg auf Bildung durch Unterhaltung. Aus den Abenteuern des Kinderbuchhelden hat das Ensemble die spannendsten ausgewählt und in Sprache, Musik und Bewegung umgesetzt. Ein stimmungsvoller Mix aus klassischen Arien und Popmusik, begleitet von einem Konzertpianisten, macht das Familien-Musical zu einem schönen Erlebnis.

Karten für die Produktion „Pinocchio“ sind in allen Filialen der Sparkasse Starkenburg und im Internet erhältlich. Über weitere Termine, beispielsweise „Der große Heinz-Ehrhardt-Abend“ und „Räuber Hotzenplotz“, informiert das Jubiläumsprogramm „20 Jahre Sparkassenstiftung Starkenburg“, das im Internet zu finden ist und in den Filialen ausliegt. red

Info: sparkasse-starkenburg.de/ kartenbestellung

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020