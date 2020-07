Die Buchwaldstraße wird ab Montag gesperrt

Winkel.Zur Weiterführung der Arbeiten an der Baumaßnahme in der Buchwaldstraße im Stadtteil Winkel wird es notwendig, dass diese voll gesperrt wird, und zwar im Abschnitt zwischen Hausnummer 33 und der Einmündung Am Brünnchen. Die Sperrung wird von Montag, 3. August, bis voraussichtlich 18. September dauern. In diesem Arbeitsabschnitt ist auch die Straße Im Steingels betroffen, welche ebenfalls voll gesperrt werden muss.

In diesem Zeitraum ist die Zufahrt für den unterhalb der Sperrung liegenden Ortsbereich nur noch über die L 3099 möglich. Die Anwohner der Straße Am Brünnchen können weiterhin über die B 47 zu- und abfahren.

Ebenfalls Am Montag, 3. August sowie am Folgetag kann es im Stadtteil Glattbach im Bereich des Wohngebietes Im Schmidffeld/Braunackerweg zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Baumfällarbeiten entlang des Abschnittes am Kolmbach machen es notwendig, dass der Verkehr in diesem Bereich nur eingeschränkt möglich ist, wie die Stadtverwaltung mitteilt. red

