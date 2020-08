Die Burg hat alle Kriege überstanden

Lindenfels.Es war eine bewegte Zeit, auf die die mutmaßlich älteste Erwähnung der Burg Lindenfels zurückgeht. Der deutsche Kaiser Heinrich IV. hatte gerade einen langwierigen Streit mit Papst Gregor VII. beigelegt, indem er im Büßergewand vor den Toren der Burg Canossa erschien. Krieger der Seldschuken bedrohten das Byzantinische Reich, dies führte zu den Kreuzzügen. Und der Lorscher Abt Winither, dessen Amtszeit von 1077 bis 1088 in der Chronik des Klosters eher unvorteilhaft beschrieben wird, entfremdete Slirburc auf „ungerechte Weise, sogar unter dem Titel einer Schenkung“, von der Benediktinerabtei im Ried, wie es in der zeitgenössischen Quelle heißt.

In den Erläuterungen zur deutschsprachigen Edition der Quelle heißt es, mit Slirburc sei entweder Schlierbach bei Heidelberg gemeint, oder aber jene Festung, die bis heute über der Lindenfelser Altstadt und dem Odenwald thront. Sie ist vermutlich älter als die Siedlung Lindenfels und gehörte in ihren ersten Jahren zu einem Gutshof im Schlierbachtal.

Der Name Lindenfels wurde noch einige Jahrzehnte später ebenfalls im Lorscher Codex erstmals erwähnt. Damals, im Jahr 1123, war in den Quellen die Rede von Graf Berthold von Lindenfels, Vogt des Lorscher Klosters, der als Begründer von Burg und Siedlung gilt – nach der kritisierten Schenkung ging sie also offenbar wieder in den Besitz des Reichsklosters über. Das gesamte Gebiet gehörte zur fränkischen Mark Heppenheim, die Karl der Große 773 dem Kloster überlassen hatte.

Ein Bruder des Kaisers als Burgherr

Viele schriftliche Dokumente sind über Lindenfels nicht aus dieser Zeit erhalten. Bekannt ist immerhin, dass auf der Burg mit der wachsenden Siedlung drumherum hochrangige Adeligen residierten, im Hochmittelalter etwa Konrad von Staufen, ein Bruder des berühmten Kaisers Friedrich I. Barbarossa. Konrad verwaltete die Burg bis 1208.

Sie wechselte mehrfach den Besitzer und wurde schließlich 1277 an den Pfalzgrafen Ludwig II. verkauft. Ab da gehörte sie wie die Umgebung 600 Jahre lang zur Kurpfalz. An diese Zeit erinnert der pfälzische Löwe im Stadtwappen. Die neuen Besitzer bauten die Wehranlage weiter aus.

Im Jahr 1336 erhielt Lindenfels die Stadtrechte. Die Bürger kamen in den Genuss von Steuerbefreiungen und anderen Privilegien, weswegen sich viele Handwerker in der jungen Stadt ansiedelten. 1404 erhielt Lindenfels eine eigene Gerichtsbarkeit. Die militärische Bedeutung der Festung schwand allerdings bald darauf mit dem Aufkommen der Feuerwaffen, die ständig weiterentwickelt wurden und bald jede Burgmauer durchschlagen konnten. Die Zeit der Ritter und Burgen ging zu Ende – in Lindenfels ebenso wie überall.

Ab dem 16. Jahrhundert galt in Lindenfels die protestantische Lehre. Der erste lutherische Gottesdienst fand 1544 statt. Im Jahr 1563 zerstörte ein Großbrand mehrere Gebäude in der Stadt. Zwar überstand die Burg den Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) ohne größere Schäden. Die Stadt hatte aber unter den Auswirkungen des blutigen Mehrfrontenkriegs, in dem die Pfalz dem Kaiser feindlich gegenüberstand, stark zu leiden und wurde wie viele Landstriche entvölkert, etwa durch Krankheiten, Hunger und Flucht. In zeitgenössischen Dokumenten ist nur noch von zehn Einwohnern nach Kriegsende die Rede.

In den Jahren danach stieg die Bevölkerungszahl nur langsam wieder an – auch wegen Auswanderungen und weiteren Kriegen. 1732 soll Lindenfels gerade einmal 82 Einwohner gehabt haben.

Die Stadt erholte sich jedoch. 1784 wurden wieder 378 Seelen im „Städtlein“ gezählt, wie es in einer Beschreibung der Kurpfalz aus diesem Jahr heißt. Der Adel und die kurfürstlichen Verwaltungen hatten da aber schon das Interesse an der Burg verloren.

1728 war der Bergfried zum Abbruch freigegeben worden. Jeder, der wollte und zahlte, durfte sich an seinen Steinen bedienen. 1784 soll die Burg zwar noch „in bewohnbarem Stande“ gewesen sein. Danach verfiel sie aber. Zuvor, im Jahre 1755, war bereits das heutige Rathaus in der Burgstraße mit Material vom Burgberg gebaut worden.

Ab 1802 gehörte Lindenfels zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, die kurz darauf unter dem Einfluss Napoleons zum Großherzogtum Hessen erhoben wurde – als Gegenleistung für die Aufstellung von Militärkontinenten, die dem französischen Kaiser dienen sollten. Nach den napoleonischen Kriegen wurde Lindenfels Zentrum eines eigenen Landratsbezirks.

Mit dem Bau der Nibelungenstraße ging eine immer größere Bedeutung des Fremdenverkehrs einher. Im Zuge verschiedener Verwaltungsreformen gehörte die Stadt später nacheinander zu den Kreisen Heppenheim und Bensheim. 1938, zur NS-Zeit, wurde Lindenfels schließlich Teil des Kreises Bergstraße.

