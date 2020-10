Die Burgstraße ist seit Jahren corona-sicher

Winterkasten.Wenn schon die Winterkäster ihre Kerb in diesem Jahr nicht feiern können, so wollten sie doch wenigstens eine ordentliche Kerweredd haben. In Absprache mit dem Sportverein durfte die Kerwejugend den großen Rasenplatz dafür nutzen. Die Stadt Lindenfels war mit den Hygiene- und Abstandsregeln einverstanden, so dass es gestern für jeweils maximal 200 Zuhörer möglich war, an zwei Terminen die

...