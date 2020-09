Die Corona-Badesaison ist zu Ende

Lindenfels.Die Badesaison 2020 im Lindenfelser Freibad ist vorbei: am vergangenen Freitag verließen um 19 Uhr die letzten Schwimmer das Becken. Vor dem Hintergrund der Corona-Bedingungen sprach Bürgermeister Michael Helbig von einer wahrhaft außergewöhnlichen Saison: „Lange war unklar, ob wir überhaupt öffnen konnten und dass bei schon recht gutem Wetter im Juni.“

Lockerungen im Lauf des Sommers

Es gelang schließlich, die Öffnung zu realisieren, auch weil die Stadtverordneten einmütig bereit waren, die Mehrkosten für die Bürger und insbesondere die Kinder und Jugendlichen in Lindenfels in Kauf zu nehmen. „Mich freut es besonders, dass die Schüler unserer Grundschule, der Carl-Orff-Schule, sowie die Nachmittagsbetreuung das Bad nutzen konnten. Einige Schüler haben alleine durch den Badebesuch schwimmen gelernt, wie man mir berichtete“, blickt der Rathauschef zurück.

Die Verwaltung habe in Abstimmung mit den Bädern in Fürth und Birkenau ein Hygienekonzept erarbeitet, das im Lauf des Sommers gelockert wurde, etwa durch die teilweise Öffnung der Umkleidekabinen, des Planschbeckens und der Schichten für den Zugang. „Allerdings war der Reinigungsaufwand auch deutlich höher und damit der Personaleinsatz. Auch neue Absperrleinen wurden benötigt, sowie eine Zugangsampel“, zählt Helbig auf. Das Team um Bademeisterin Andrea Cooper habe viele Fragen beantworten müssen, aber auch selbst viel Neues gelernt. Ihnen dankt der Verwaltungschef ebenso wie den Helfern der DLRG und des Fördervereins Lindenfelser Schwimmbad, mit ihren Frontleuten Uwe Wamser und Jochen Terporten sowie den Badegästen für ihre Geduld und ihr Verständnis.

In der Summe habe „das Konzept funktioniert und wir konnten die Lockerungen möglich machen. Ich fand, es war der richtige Schritt in dieser seltsamen und fast unwirklichen Zeit eine Gelegenheit zur Ablenkung gegeben zu haben“, lautet Helbigs Fazit: „Wir sehen uns 2021 in alter Frische und hoffentlich mit weniger Einschränkungen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020