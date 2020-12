Die Gewerbesteuer ist ein stabiler Pfeiler

Fürth.Die Gemeinde Fürth plant in seinem Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 13 500 Euro und präsentiert damit den sechsten ausgeglichenen Etat in Folge. Zwar verschwieg Bürgermeister Volker Oehlenschläger bei der Einbringung des Zahlenwerks in die Gemeindevertretung nicht, dass einige Kennzahlen noch ausstanden und es Unwägbarkeiten infolge der Coronalage

...