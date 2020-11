Die Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte

Die Kandidaten der SPD für die Wahl der nächsten Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung wurden in der folgenden Rangfolge beschlossen: Max Klöss, Ingrid Bauer, Otto Schneider, Beate Gammelin, Heiko Schmidt, Thomas Bauer, Stefan Ringer, Ingo Thaidigsmann, Harald Stanka, Heiko Grieser, Uschi Arnold, Ralf Feustel, Peter Meister, Jochen Terporten, Andrea Lorenz, Jens Grube, Gerhard Scheerer, Matthias Sattler, Gottfried Krasemann, René Wamser, Matthias Gammelin, Patrick Klöss, Jürgen Kaempf, Christian Lettmann, Jochen Alter, Armin Wörle, Anneliese Pappe-Fischer, Hans Wilhelm Alter, Reiner Wollin, Nils Vonderheid, Norbert Grosch, Petra Thaidigsmann, Lutz Pfeffer, Uwe Wamser, Gebhard Nickles, Wolfgang Seeger, Peter Gärtner, Gilbert Rest, Sabina Roth, Thilo Klöss und Ulla Raebiger.

Für die Ortsbeiräte kandidieren: in Eulsbach: Armin Wörle, Thomas Werner und Max Klöss, in Glattbach: Jens Grube, Heike Hess, Günter Dörner und David Schmitt, in Seidenbuch: Joachim Terporten, Michael Förderer, Sandra Schaad, Sabina Roth und Michael Bremicker, in Winkel: Heiko Grieser, Bernd Hildenbeutel, Sonja Grieser und Anneliese Pappe-Fischer, in Winterkasten: Christian Lettmann, Gerhard Scheerer, Willi Steinmann, Hans Andres und Anette Götz

In den Stadtteilen Kolmbach und Schlierbach soll es zur Kommunalwahl am 14. März keine Parteilisten mehr geben. Dort kandidieren die Bewerber erstmals auf Einheitslisten. js

