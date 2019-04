Die Kindheit von Hape Kerkeling

Lindenfels.Ein warmherziger, erfrischender Film, der immer den richtigen Ton anschlägt, eröffnet das fünfte Sommer-Kino-Open-Air auf der Burg Lindenfels. „Der Junge muss an die frische Luft“ ist die Kindheitsgeschichte über einen der größten deutschen Entertainer: Hape Kerkeling.

„Wir freuen uns, dass wir unserer kleinen Tradition folgen und wieder einen hervorragenden deutschen Film auf der Burg Lindenfels zeigen können“, so Jürgen Schüdde, Vorstand der Sparkassenstiftung Starkenburg, der einen ersten Einblick in das neue Programm gab. Das Open Air läuft in der Zeit vom 22. bis zum 24. August (Donnerstag bis Samstag).

„Der Junge muss an die frische Luft“ spielt 1972 im Ruhrpott: Der pummelige, neunjährige Hans-Peter wächst in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft auf. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne.

Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung weiter zu perfektionieren.

Der Film ist eine Reise in die Vergangenheit und erzählt einfühlsam die allerersten Schritte von Hape Kerkeling zum Weg auf die spätere Showbühne. Berücksichtigt werden die Umstände der damaligen Epoche. Die Zuschauer finden immer wieder Dinge, die es genau zu jener Zeit gab.

Der Regisseurin Caroline Link ist eine biografische Zeitreise mit perfekter Besetzung gelungen. Zu sehen sind unter anderem Julius Weckauf, Diana Amft, Luise Heyer, Söhnke Möhring, Rudolf Kowalski und Joachim Krol. Filmstart ist um 20.45 Uhr, Einlass auf die Burg bereits ab 19 Uhr.

Das fünfjährige Bestehen des Kino-Open-Airs auf der historischen Burg Lindenfels soll täglich mit für die Zuschauer kostenfreien Höhepunkten gespickt sein, darunter ein Brillant-Feuerwerk am Samstag, 24- August, zum Abschluss.

Für die Bewirtung der Gäste sorgt der Sportverein Lindenfels unter anderem mit Cocktails. red

