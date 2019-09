Die Künstler beim Benefizkonzert

Nicole Zach (*1997): Im Jugendalter lernte sie Klavier und stieg ein Jahr später auf Kirchenorgel um. Mit 16 Jahren absolvierte sie eine Ausbildung am Institut für Kirchenmusik Mainz. Seitdem ist sie in drei Gemeinden als Organistin tätig und ist Leiterin des Kirchenchors St. Andreas in Reichenbach.

Martin Eichhorn (*1963): Als Jugendlicher lernte er Klarinette und hat seitdem in vielen Blasorchestern und kammermusikalischen Formationen auch als Solist gewirkt. Darüber hinaus besitzt er als Saxofonist fundierte Kenntnisse im Bereich der Jazzmusik. Eichhorn ist Leiter der Band Edelweiß-Revival Lorsch.

Günther Greschner (*1954): Als Kind lernte er bei dem Orchestermusiker und Dirigenten Ernst Bitsch Trompete und Flügelhorn. Seitdem ist er als erster Flügelhornist in vielen Blasorchestern tätig. Er ist profunder Kenner der klassischen Musik. Bei der Stadtkapelle Bensheim übernimmt er die leitende Tätigkeit.

Hans-Jürgen Lösch (*1963): Er begann als Kind mit dem Musikunterricht. Erstes Instrument war das Klavier. Er erweiterte seine Kenntnisse und beherrscht viele Instrumente. Darunter Tenorhorn, Baritonhorn, Posaune, Saxofon und Klarinette. Lösch ist Gründer und Leiter der Jazzband Swing-Express. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.09.2019