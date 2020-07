Die kurzlebige Büste von Kaiser Wilhelm

Lindenfels.Die Arbeiten des Berliner Bildhauers Reinhold Begas (1831-1911) in Lindenfels und Bensheim sind Thema in der neuen Ausgabe der Zeitschrift „Der Odenwald“. Das Heft wird von der heimatgeschichtlichen Vereinigung Breuberg-Bund herausgegeben.

Der Seidenbucher Heimatforscher Matthias Roth beleuchtet zwei Denkmäler für Kaiser Wilhelm I., die Reinhold Begas geschaffen hat. In Bensheim stand es in der früheren Grünanlage vor dem Bahnhof, in Lindenfels war das Denkmal auf dem Burgberg zu finden. Dort steht noch der Natursteinsockel, während die Kaiserbüste laut Roths Angaben bereits im Ersten Weltkrieg zur Materialgewinnung wieder eingeschmolzen wurde.

Den Anfang des Heftes macht die Lebensgeschichte von Fred Daab unter dem Titel: „Karriere eines Odenwälder Auswanderers in Amerika: Lebensgeschichte des Herrn Fred Daab, Belleville / USA, ausgewandert 1853 von Groß-Bieberau“. Die Herausgeber drucken Daabs Erinnerungen ab. Besonders eindrucksvoll ist dabei die Schilderung der Erlebnisse, als Daab im Alter von erst zehn Jahren auf dem Schiff von Le Havre nach New York übersetzte und anschließend in den Wilden Westen weiterfuhr. Fast 50 Jahre später, 1899, kam er am Ende eines sehr erfolgreichen Berufslebens bei einer Reise nach Europa in seinen Geburtsort Groß-Bieberau zurück, den er liebevoll beschreibt, wo er aber letztlich doch „ein Fremder in meinem Heimatort“ bleibt.

Auf eine Spurensuche begibt sich Peter W. Sattler in seinem Beitrag „Heraldische Hinterlassenschaften als Erinnerung an Erzbischof und Kurfürst Dietrich Schenk von Erbach (1390/95-1459)“. Er beschreibt und erfasst in dem Beitrag alle Objekte, die das erzbischöfliche Wappen dieses bedeutenden Mitgliedes des Hauses Erbach tragen – vorwiegend Baudenkmäler, aber zum Beispiel auch Kunstobjekte und Münzen.

Rainer Gutjahr erinnert an den Brunnen auf dem „Häuselplatz in Großsachsen an der Bergstraße“ Hans-Günther Morr schreibt über Wald-Michelbach und „Zwei Zeugnisse für einen bedeutenden Industriestandort im zentralen Odenwald“. Im Rahmen der Reihe „Der Odenwald in alten Ansichten“ befasst sich Gernot Scior mit einer „Ansicht der Waschenbacher Mühle“ von Johann Jakob Bogen. Hans Slama berichtet über den Verkauf der Burg Wildenberg im Jahr 1271. Ulrich III. von Dürn und seine Gemahlin Adelheid gaben die Burg und sieben Dörfer an den Mainzer Erzbischof Werner von Eppstein.

Bilder vom Gemeindebackhaus in Unter-Mossau, dem Heilig-Blut-Bildstock in Breitenbuch und der faksimilierten Aufstellung der Auswanderer von 1838 im Kreis Dieburg sowie Buchhinweise bilden den Abschluss der Ausgabe. red

