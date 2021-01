Die Mathe-Sieger stehen fest

Reichelsheim.Auch in diesem Schuljahr fand der Mathematikwettbewerb der 8. Klassen an allen hessischen Schulen statt. Dabei konnten auch an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim einmal mehr Fähigkeiten in den mathematischen Grundlagen geweckt, Rechentalente entdeckt und die Sieger ermittelt werden. In den Gymnasialklassen überzeugten hierbei vor allem die Mädchen mit ihren Ergebnissen.

Den ersten Platz belegte Nadine Breitschwert aus der Klasse 8d. Ihr folgt auf dem zweiten Platz Belana Rauth, ebenfalls 8d und auf Platz drei Melisa Duran aus der Klasse 8e. Im Realschulbereich erreichte Marc André Bartels den Siegerplatz vor Emre Akkaya und Julius Schmunk (alle Klasse 8c). Im Hauptschulbereich siegte Noah Brehm vor Havin Keskin. Beide Schüler besuchen die Klasse 8a.

Urkunden zum Halbjahreswechsel

Da die Schüler der GAZ aufgrund der bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen derzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden die Urkunden und Präsente im Rahmen der Zeugnisausgabe zum Halbjahreswechsel übergeben. Wie jedes Jahr haben sich die Sieger nun für die zweite Runde und damit für den Kreisentscheid des Mathematikwettbewerbs qualifiziert.

Der Termin und der Austragungsort hierfür werden noch bekannt gegeben. Stufenleiterin Laura Zieres bedankte sich bei den betreuenden Mathematik-Lehrkräften, die die Schüler in diesem Jahr unter den erschwerten Bedingungen auf den Wettbewerb vorbereitet haben. red

