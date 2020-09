Die Mülltonnen-Suche geht immer weiter

Eulsbach.Seltene Mülltonnen in allen Formen und Größen haben es dem 21-jährigen Alexander Smoljanovic aus Wanzleben bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) angetan. Mittlerweile hat der Bürokaufmann in Ausbildung eine stattliche Sammlung von fast 90 Abfallbehältern aus aller Welt zusammengetragen, die er in seinem Elternhaus lagert. Darunter Mülltonnen aus den 50er Jahren und erste Kunststoffbehälter aus dem Jahr 1967.

Seit einiger Zeit sind Produkte des früheren Eulsbacher Herstellers Plastopan in Smoljanovics Blickpunkt gerückt. Dieses Unternehmen exportierte zwischenzeitlich Tonnen in die ganze Welt, bevor es um die Jahrtausendwende in die Insolvenz ging.

Mehrere Erfolge erzielt

Mehrere seltene Plastopan-Exemplare hat sich der Sammler gesichert, nachdem er in einem Artikel dieser Zeitung um Hilfe bei seiner Suche bat. Leser hatten sich daraufhin bei ihm gemeldet. Ein Exemplar aus den 1980er Jahren mit dem Schriftzug „6145 Lindenfels / Odw“ will er demnächst beim Vorbesitzer abholen. Der erhält als Gegenleistung zwei Kisten Bier aus Sachsen-Anhalt.

Bald darauf verhalf ihm eine Unterstützerin zu einer Tonne, die offenbar nur in den USA verwendet wurde, mit einer Aussperrung auf der hinteren Unterseite, die das Kippen des vollen Behälters erleichtern soll – und die überdies eine Prägung mit der Jahreszahl 1999 trägt, Smoljanovics Geburtsjahr.

Geschichte soll bewahrt werden

Es gehe ihm darum, die Geschichte dieser Gebrauchsgegenstände zu bewahren, bei deren Herstellung früher wesentlich mehr auf Qualität geachtet worden sei als heutzutage, erklärt Smoljanovic seine Leidenschaft.

Gestillt ist seine Sammlerfreude noch nicht. Zwei Mülltonnen sucht er noch, um die „Plastopan-Familie“ zu vervollständigen. Zum einen geht es um eine Tonne, bei der der Deckel mithilfe eines Vierfachscharniers am Behälter befestigt ist. „Dies gab es in der Form nur bei der großen 240-Liter-Version in der Zeit von 1982 bis 1983.“, erläutert der Sammler. „Es kann durchaus sein, dass Mitbürger noch solch eine Tonne mit Vierfach-Scharnier im Keller, Schuppen oder in der Garage stehen haben“, ist seine Hoffnung.

Daneben sucht der Mann mit dem ausgefallenen Hobby eine spezielle Plastopan-Tonne, die er in einer Veröffentlichung aus den USA entdeckt hat – ein schmales Exemplar mit der Bauhöhe einer 240-Liter-Tonne (1070 Millimeter), aber nur etwa halb soviel Volumen.

Mehrere Hersteller hätten in den 90er Jahren Abfallbehälter mit diesen Abmessungen hergestellt. „In den Plastopan-Prospekten habe ich einen solchen Müllbehälter aber bisher nicht gesehen“, erläutert der Sammler – wohl aber in einer Veröffentlichung aus den Vereinigten Staaten.

Für sehr gut erhalte Exemplare stelle er eine Prämie in Aussicht, betonte der Sammler. kbw

