Die Passion Christi kindgerecht erzählt

Es war ein Innehalten im Gedenken, der Trauer aber auch mit Hoffnung im Glauben – zum Kreuzweg für Kinder hatte die Katholische Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels am Karfreitag in das Pfarrheim nach Lindenfels eingeladen. Kinder gedachten in großer Runde im Beisein zahlreicher Erwachsener, Eltern und Großeltern, dem Sterben Jesu.

Schritt um Schritt wurde mit Symbolen an den Leidensweg Christi erinnert, vom letzten Abendmahl bis zum Tod am Kreuz wurden die Geschehnisse einfühlsam kindgerecht dargestellt.

Am Ende entstand auf diese Weise ein Kreuz, das mit Blumen geschmückt zum Zeichen der Hoffnung wurde. Entsprechend rückte auch die Auferstehung Jesus mit in den Blick. Lieder, gemeinsam gesungen, und Text begleiteten die Kinder und Erwachsene durch das Beisammensein.

Vorbereitet hatten den Kinderkreuzweg Monika Kärchner und Martina Müller. Mit bei der Veranstaltung war auch Pater George Arul Jeganathan, der den gemeinsamen Gesang mit seinem Gitarrenspiel untermalte. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019