Die SPD hat ihre Liste aufgestellt

Lindenfels.„Die Liste steht.“ Mit diesen Worten drückten sich der Ortsvereinsvorsitzende der SPD, Jochen Terporten und Fraktionsvorsitzender Thomas Bauer überaus zufrieden in einer Pressemitteilung zur Kommunalwahlliste aus. „Die Arbeit der vergangenen Woche hat Früchte getragen“, so Terporten der sich als SPD-Vorsitzender an vorderster Front mit der Listenaufstellung zur Kommunalwahl zu befassen hatte. In Abstimmung mit den Vorstandsmitgliedern und Fraktionschef Bauer präsentierte er den Gremien schon früh eine Liste.

Auch Bauer zeigte sich überaus zufrieden. „Die Arbeit der SPD Lindenfels in der Stadtverordnetenversammlung und im Ortsverein in den vergangenen Jahren hat viele Lindenfelser dazu bewogen, sich aktiv einzubringen, so Bauer in einer Stellungnahme.“

Terporten führte aus, dass man in der komfortablen Lage bei der Vielzahl der Meldungen gewesen sei, nicht auf die Anzahl der Mitstreiter achten zu müssen, sondern allein das Augenmerk auf die Ausgewogenheit richten konnte. Es fänden sich bewährte und erfahrene kommunalpolitische Akteure, ergänzt durch neue Gesichter auf der Liste. Die Mitgliederversammlung sei nun am 20. November aufgefordert, die Liste zu autorisieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020