Die Straßenbeiträge treffen nicht nur einzelne Bürger

Straßenbeiträge in Lindenfels:

Am 12. Dezember wird in Lindenfels über die Straßenbeitragssatzung entschieden. Das Thema ist ein grundsätzliches. Es betrifft alle und es geht hier nicht um einzelne Bürger, die zum Teil mit Beträgen in fünfstelliger Höhe betroffen sind. Darunter sind alle Bevölkerungsschichten, Rentner, Alleinstehende, Familien mit Kindern und auch pflegebedürftige Menschen zu finden.

Mehr als 1000 Einwohner der Stadt fordern bereits per Unterschrift eine Abschaffung dieser ungerechten und unsozialen Beiträge. Das ist eine Zahl, die zeigt, dass nicht nur Betroffene dahinterstehen. Doch werden diese Stimmen auch Gehör finden?

„In 120 Gemeinden abgeschafft“

Vehement versucht die Lindenfelser Stadtverwaltung, an den Beiträgen festzuhalten, obwohl es immer mehr Städte und Gemeinden gibt, die die Straßenausbaubeiträge abgeschafft haben. Sicherlich mit guten Gründen. Schon jetzt gibt es in mehr als 120 der 423 hessischen Städte und Gemeinden diese Beiträge nicht mehr. Und sowieso gibt es sie zurzeit nur noch in sieben von 16 Bundesländern. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?

In Hessen fordert nicht nur die SPD-Landesfraktion die Abschaffung. Auch die SPD Bergstraße stellt sich dahinter und betont, dass die Bürgerinitiativen ausdrücklich unterstützt werden. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch von der Lindenfelser Fraktion so praktiziert werden würde.

Selbst der Deutsche Mieterbund hat sich im Landtag für die Abschaffung der Straßenbeiträge ausgesprochen. Laut dem neuesten Kommunalbericht des Hessischen Rechnungshofes können kleine Kommunen wie Lindenfels die vielfältigen kommunalen Aufgaben ohnehin nicht wirtschaftlich bewältigen. Egal ob mit oder ohne Straßenbeiträge. Interkommunale Zusammenarbeit oder sogar Fusionen werden hier empfohlen. Darauf sollte man sich konzentrieren und nicht auf die Erhebung von ungerechten und längst überholten Straßenausbaubeiträgen.

Christian Schimko

Lindenfels

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019