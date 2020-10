Die verborgene Welt des Waldes

Fränkisch-Crumbach.Der Wald begleitet die Menschen schon immer. Er gewährt Schutz, liefert Holz zum Bauen und Heizen, sorgt für ein ausgeglichenes Klima und spendet gutes Trinkwasser. Er wird zur Erholung aufgesucht; die Menschen nutzen seine Kräfte, um ihre innere Balance zu stabilisieren.

Bäume, die von Schädlingen attackiert werden, alarmieren sich gegenseitig. Bäume kommunizieren miteinander wie die Menschen im Internet. Diese Vorgänge geschehen allerdings für Beobachter unsichtbar, im Verborgenen.

Das evangelische Dekanat Vorderer Odenwald bietet am Samstag, 17. Oktober, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, eine Waldexkursion an. Die Wanderung richtet sich an Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Treffpunkt ist am Naturpark-Parkplatz Rodenstein in Fränkisch-Crumbach.

Edmund Bachmann, Förster im Ruhestand, gibt bei der Wanderung einen Einblick in die sonst verborgene Welt des Waldes. Im Gespräch werden Parallelen zum menschlichen Zusammenleben entdeckt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; um Anmeldung bis Montag, 12. Oktober, wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.10.2020