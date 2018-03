Die Vermächtnisse der Rock-Legenden

Der Mörlenbacher Chor Canta con me ist am 3. März mit legendären Rocksongs im Bürgerhaus in Lindenfels zu hören. © Canta con me

Lindenfels.„Die Besten sterben jung“ – diese traurige Weisheit hält sich in der Musikszene hartnäckig und wird – gerade in diesem und dem vergangenen Jahr – immer wieder untermauert. Den „Legends of Rock“, die ihre Musik als Vermächtnis hinterlassen haben, will der Mörlenbacher Chor Canta con me mit seinem aktuellen Projekt ein Denkmal setzen. Der Chor tritt am Samstag, 3. März in Lindenfels

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2247 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.02.2018