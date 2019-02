Die Zehn Gebote als Mammutprojekt für den Chor

Ellenbach.Schon seit April des vergangenen Jahres beschäftigt ein Mammutprojekt den Ellenbacher Chor Swinging Cords. Es soll mit zwei Aufführungen eine Woche vor Ostern sein erfolgreiches Ende finden. Es handelt sich um das Musical „Die Zehn Gebote“, das bereits in großen Arenen in Dortmund, Düsseldorf, Braunschweig, Mannheim und anderen Städten mit riesigem Erfolg aufgeführt wurde.

Dabei wirkte eine Vielzahl von regionalen Chören mit, die bei diesen Aufführungen zu einem Gesamtchor zusammengefasst wurden, der zum Beispiel in Mannheim rund 2800 Sänger enthielt. Die Swinging Cords waren bei dieser Aufführung mit großen Enthusiasmus dabei.

Facettenreiche Charaktere

Das Musical behandelt eine der größten Geschichten der Weltliteratur, wie sie in der Bibel hinterlegt ist: den Auszug Israels aus Ägypten bis zur Verkündigung der Leitsätze des menschlichen Zusammenlebens, den Zehn Geboten.

19 Titel beschreiben in szenischer Abfolge diese Geschichte. Zwei Kinder erzählen den Hergang, die Solisten singen und spielen die Charaktere mit all ihren Facetten: Moses als zornigen, mutigen – aber auch von Selbstzweifeln geplagten – Anführer, der seine Frau Zipporah als Unterstützung dringend braucht; sein Bruder Aaron, der das Spiegelbild von Moses verkörpert: ausgleichend, diplomatisch, aber auch leichtfertig.

Gegner von Moses sind der Hohepriester Naroch, der keine Gelegenheit auslässt, die Vision von Freiheit und Selbstbestimmung für den eigenen Machterhalt zu unterlaufen und der Pharao, der nur durch die Hilfe Gottes mit zehn Plagen besiegt werden kann. Dazu kommt das Volk Israel, dargestellt durch den Chor, mit all seiner Wankelmütigkeit und Ängstlichkeit.

Quintessenz des Werkes ist die Vision von Moses, die ihm nach langer Irrfahrt durch die Wüste von Gott gegeben wird: „Tut, was recht ist, und enttäuscht mich nicht, und ihr sollt mein auserwähltes Volk sein.“ Daraus entstehen Regeln, die erst ein sinnvolles Zusammenleben von Menschen möglich machen mit dem Anspruch: „So wie Gott will, so werden wir sein.“

Der erste Versuch, die Zehn Gebote zu verkünden scheitert kläglich, da das Volk Israel sich mit dem Tanz um das Goldene Kalb oberflächlichen Ablenkungen hingibt. Es braucht einen zweiten Versuch, der mit der Botschaft endet, dass die Liebe zwischen den Menschen das eigentliche Gebot ist, welches alles einschließt und am Ende auch vergibt.

Story und Texte stammen von Grammygewinner Michael Kunze. Er arbeitet als äußerst erfolgreichen Musical Autor (Elisabeth, Mozart, Ich war noch niemals in New York, Luther) und Librettist (Übersetzung von unter anderem Phantom der Oper und Cats ins Deutsche). Die Musik wurde von Dieter Falk komponiert. Der langjährige Produzent von Pur, Paul Young, Pe Werner und Monroe packte die spannungsreiche Geschichte in einen Reigen von äußerst abwechslungsreichen Einzelstücken, die sich gemäß der Handlung in den unterschiedlichsten Stilrichtungen darstellen.

Gastsänger aus Schlierbach

Alles bewegt sich zwischen Gospel, Soul, Pop, Rock und Musical. „Es ist der Beweis, dass geistliche Inhalte dem heutigen Publikum in einem modernen, zeitgemäßen Rahmen ohne Frömmelei vermittelt werden können“, schreiben die Swinging Cords. Alle Chor- und Solostücke werden von den Ellenbachern gesungen und gespielt. Ebenfalls eingebunden ist der Jugendchor Sunshine Kids unter der Leitung von Giuliana Cammisano. Unterstützung gibt es von Sängern aus Fahrenbach und vom Männergesangverein Sängerlust Schlierbach.

Inzwischen sind die Einzelproben abgeschlossen. Das Ensemble wird nun direkt auf der Bühne üben, wo es vor allem um die schauspielerische Darstellung und die Zusammenführung der Einzelkomponenten gehen wird. Chorleiter Oliver Fath ist sich sicher, dass am Ende eine erfolgreiche Vorstellung stehen wird:

„Nach langen Diskussionen im Verein haben wir uns für die Zehn Gebote entschieden. Wir wollten einmal etwas ganz Neues, Großes auf die Beine stellen. Alle Mitwirkende sind sehr gut vorbereitet und mit Eifer bei der Sache. In der über 100-jährigen Geschichte des Ellenbacher Gesangvereins wird dies ein Höhepunkt sein, der alle Mitglieder einschließt.“

Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Kostümen, Bühnen- und Saalausstattung. Die Koordination des Projektes liegt in den Händen von Marion Hartmann, der Vorsitzenden der Swinging Cords: „Es liegt viel Arbeit vor uns, aber wir werden das schaffen.“

