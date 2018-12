Dieter Adolph seit 30 Jahren politisch engagiert

Lindenfels.Bei der letzten Sitzung der Lindenfelser Stadtverordneten in diesem Jahr standen Ehrungen langjähriger Mandatsträger und Ernennungen bei den Stadtteilfeuerwehren an.

Bei den Ehrungen der Kommunalpolitiker hatte Dieter Adolph die meisten Jahre an ehrenamtlicher Tätigkeit in den Gremien der Stadt angehäuft. Insgesamt 30 Jahre gehörte er dem Stadtparlament an, zum ersten Mal nahm er dort

...