Displaced Persons lebten bis 1948 in Lindenfels

Als Displaced Persons wurden Menschen bezeichnet, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat geflohen, vertrieben oder verschleppt worden waren. Darunter fielen etwa Überlebende von Konzentrationslagern, ehemalige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, jedoch nicht die deutschen Flüchtlinge.

Displaced Persons erhielten Betreuung, Verpflegung, Kleiderzuteilungen und Unterkunft in eigens dafür eingerichteten Lagern. Im Kreis Bergstraße gab es solche Lager in Lindenfels, Bensheim, Heppenheim und Lampertheim. Das Bensheimer Lager war im früheren Lehrerseminar (heute Altes Kurfürstliches Gymnasium) untergebracht, dort lebten bis zu 1348 Displaced Persons.

In Lindenfels wurden die Bewohner auf Hotels verteilt. Die Initiative für die Unterbringung jüdischer Kinder, wie sie in Lindenfels stattfand, ging von der UN-Organisation UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) aus. Das Lindenfelser Lager für Displaced Persons wurde im November 1948 geschlossen, jenes in Bensheim im April 1949, nachdem die jeweiligen Einwohnerzahlen in den Monaten zuvor stetig abgenommen hatten.

Die meisten Displaced Persons waren zu dieser Zeit heimgekehrt oder hatten sich andernorts niedergelassen. Viele jüdische Displaced Persons wanderten in die USA oder in den neugegründeten Staat Israel aus.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020