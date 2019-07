DNS rockte beim Scheeserenne in Winterkasten

Winterkasten.Wer am vergangenen Wochenende etwas unternehmen wollte, hatte die Qual der Wahl. Vom Straßentheater bei den Gassensensationen in Heppenheim über das Bachgassenfest in Auerbach und der Kerb in Eulsbach bis zum Scheeserenne in Winterkasten reichte das Angebot.

In Winterkasten gehört es zur Tradition, dass eine Band für Stimmung am Sportplatz sorgt. Auf der Bühne vor dem Festzelt hatte die Gruppe DNS ihr Equipment aufgebaut, um die Gäste zu unterhalten.

Was macht eine gute Band aus? Dass sie Vollgas gibt, egal wie viele Zuschauer vor der Bühne stehen. Und das machte DNS, obwohl das Konzert bei herbstlichen Temperaturen anfangs nur spärlich besucht war. Erst später füllte sich der Platz mit mehr Gästen. Bei dem Konzert gab es richtig gute handgemachte Musik aus insgesamt vier Jahrzehnten Musikgeschichte zu hören. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019