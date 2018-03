Anzeige

Winterkasten.Im Mai 2003 startete mit einem Folkkonzert mit Tullamore Two und Siggi Winkler (heute: The Irish Voices) in Schannenbach die Konzertreihe Folk in de Werdschafd, mit der der Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde Amateurmusikanten und Folkmusikfans aus der Region zusammenbringen wollte. Das tut der Lautertaler Kulturverein jetzt erfolgreich seit fast 15 Jahren.

Auch der eine oder andere professionelle oder halb-professionelle Musiker tritt inzwischen immer wieder gerne bei Doguggschde auf. Zum 15-jährigen Bestehen der Konzertreihe lädt Doguggschde nun zu zwei weiteren Konzerten ein. Morgen (Samstag) ist die hochgelobte Deutschfolkgruppe „Hüsch“ aus Thüringen im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Am Samstag, 14. April, präsentiert am gleichen Ort die überregional bekannte Celtic-Folk-Rock-Band Garden of Delight um den Lautertaler Musiker Michael Jung ihr neues Unplugged-Programm. Der Initiator und Organisator der Reihe, Rudi Roth aus Reichenbach, macht nicht nur selbst hobbymäßig Folkmusik. Er sammelt seit Jahren auch alte Zupfinstrumente. Er beschäftigt sich nicht nur mit seinem Hauptinstrument, der Gitarre, sondern autodidaktisch auch mit dem Spiel weiterer Zupfinstrumente wie Ukulele, Irish Bouzouki, Mandoline, Mandola und Mandoloncello und seit etwa zehn Jahren mit der Waldzither.