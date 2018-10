Dorffest mit Reise in die Epoche des Rock

Kolmbach.Anfang November ist in Kolmbach Kerwezeit. Von Freitag, 2. bis Montag, 5. November, wird im Ort gefeiert. Es ist die 40. Kerb, die in Folge in Kolmbach ausgerichtet wird, informiert Matthias Gammelin, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Kerb beginnt am Freitag, im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus mit einer 90er-Jahre-Party und dem DJ 4 Finger Joe. Der Einlass ist ab 20 Uhr, die Party beginnt um 21 Uhr.

Auf eine Zeitreise durch drei Jahrzehnte Rockgeschichte können sich die Kerwegäste von Kolmbach am Samstagabend, den 3. November begeben. Die Band Fresh wurde für ein Live-Konzert gewonnen. Wie Gammelin informiert, stehen die Musiker für „Classic Rock Edition in Gold“ – will heißen, dass an diesem Abend die besten Hits einer grandiosen Epoche auf dem Programm stehen.

Mit dem Hinweis „für ein paar Stunden kehrt die Zeit zurück und man hat das Gefühl, die Dinosaurier des Rocks wären wieder auferstanden“ wirbt die Band für sich. „Die Band schafft den schwierigen Spagat zwischen verblüffender Authentizität und einem erfrischenden neuzeitlichen Sound“, heißt es weiter. Ab 20 Uhr ist Einlass in das Dorfgemeinschaftshaus, die Musik beginnt um 21 Uhr.

Am Sonntagnachmittag ist ab 14 Uhr mit kurzzeitigen Sperrungen der Bundesstraße 47 zu rechnen, denn es formiert sich ein bunter Kerwezug in der verlängerten Schulstraße. Ab 14 Uhr startet er zu einer Runde durch Kolmbach und wird schließlich am Dorfgemeinschaftshaus ankommen. „Nach der anschließenden Kerweredd, in der die ,Taten’ der Kolmbacher von unseren Kerweparrerinnen Sophie Götz und Sophia Bechtel aufs Korn genommen werden, trifft sich alles im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee und Kuchen“, laden die Organisatoren der Kerb ein.

Kuchenspenden nimmt Birgit Knapp unter der Telefonnummer 06254/2990 entgegen. Die Kuchen sollten am Sonntag bis 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus abgegeben werden. Im Laufe des Sonntagnachmittags wird die Band „Gut Druff“ für Stimmung sorgen.

„Wer dann noch nicht genug hat, kann die Kerb am Montag, dem 5. November beim „Frieh-schobbe“ ab 10 Uhr im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus feucht-fröhlich ausklingen lassen“, betonte der Feuerwehrchef Gammelin abschließend. jhs

