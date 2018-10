Dorffilm wird zum Jubiläum gezeigt

Winterkasten.Beim Jubiläumskonzert am heutigen Samstag, 6. Oktober, wird in der Reichenberghalle in Reichelsheim der Dorffilm vorgeführt, den der Männergesangverein Liederkranz Winterkasten 1958 gedreht hat.

Damit kommt der Verein einem Wunsch vieler Winterkäster nach, die den etwas wackeligen Schwarzweiß-Streifen gerne wieder einmal sehen würden. Einlass ist um 19 Uhr. Bis zum Konzertbeginn um 20 Uhr läuft der Film. ppp

