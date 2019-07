„Dosenobst United“ holte den Siegerpokal

Winterkasten.Zum mutmaßlich dritten Mal – so ganz genau wusste es niemand - haben sich einige Spaß suchende junge Leute zur sogenannten Gerümpel-Olympiade getroffen, einem nicht ganz so bierernst zu nehmenden Turnier. Dieses ist seit geraumer Zeit der Auftakt des weithin bekannten und am gleichen Wochenende traditionell auf dem Sportgelände des SV Winterkasten stattfindenden Scheeserennens.

Gemischte Formationen

In diesem Jahr hatten sich die beiden Organisatorinnen, Eva Bickelhaupt und Jessica Esper, neun Teams, zum Teil aus reinen Männer- und Frauen-Teams bestehend, aber auch in gemischter Formation, zu einem „Menschenkicker-Turnier“ eingeladen. Dabei handelt es sich um ein dem Tischfußball nachempfundenen Spiel, bei dem anstelle der an Stangen befestigten Plastik-Figuren lebendige Spieler deren Rolle übernehmen. Gravierender Unterschied: Mit der Stange – die im Winterkäster Spiel durch ein Seil ersetzt wurde – wird zum Glück nicht der Körper des Spielers durchstoßen. Nachteil dann allerdings: Überschläge, wie beim Tischfußball, sind nur schwer zu bewerkstelligen. Sie waren aber bei Teams, die sich Namen wie „Dynamo Tresen“, „Gänsedänser“ oder auch „Die Bittfasssäule“ gegeben hatten, auch nicht völlig auszuschließen.

Letztlich beschränkten sich die bunt gekleideten Teams, die in einer Vierer-und einer Fünfer-Gruppe gegeneinander antraten, aber bei den jeweils fünf Minuten dauernden Spielen dann überwiegend auf den Bodenkampf. Dabei wurde trotz sandigen Untergrunds voller Körpereinsatz gezeigt. Aufgrund der Witterungslage, mit angekündigtem und auch eintretendem Starkregen, war die Spielfläche vorausschauend unter ein Zeltdach verlegt worden. Auch musste das Flutlicht, bestehend aus mehreren am „Stadiondach“ befestigten verschiedenfarbigen Glühbirnen, gleich zu Beginn eingeschaltet worden. Dies gab den Spielen die ganz besondere Atmosphäre eines Flutlicht-Spiels.

Die Zuschauer, die sich in sicherem Abstand hinter der Spielfeldbande aufhielten, hatten jedenfalls ihren Spaß. Als Jessica Esper vor Beginn der Spiele ausführlich die Regelkunde erläutert hatte, war der ein oder andere Spieler vielleicht mit seinen Gedanken noch „im Tunnel“. Eva Bickelhaupt musste daher die Männer nach zu heftigen Torschüssen das eine oder andere Mal daran erinnern, dass „Frauen im Ring“ sind. Alles in allem tat dies aber der Riesengaudi keinen Abbruch.

Punkte für das Outfit

Nicht nur die erzielten Tore zählten für die Gesamtwertung. Auch andere Kriterien flossen mit ein. „Die Gummibierbande“, ein reines Frauen-Team, wurden zum Beispiel für ihr pinkfarbenes Outfit und den Team-Namen mit der Höchstpunktzahl bewertet. Auch die von den Teams gewählte „Einlauf-Musik“, wie das „Gummibärenlied“ oder „Alkohol“ von Herbert Grönemeyer, hatten Einfluss auf die Wertung.

Letztlich reichte das alleine ebenso wenig für den Gesamtsieg, wie die volle Punktzahl bei dem Einlage-Spiel. Dabei mussten Plastikbecher von zwei Team-Mitgliedern, zwischen den Köpfen eingeklemmt, einige Meter transportiert und dann zu einer Pyramide aufgebaut werden.

Letztlich sicherte sich im Finale das Team „Dosenobst United“ den Siegerpokal vor „Chip Chip Chip und Chap“. Dritter wurden „The Organizer“.

Alle Teilnehmer der diesjährigen Gerümpel-Olympiade qualifizierten sich letztlich nach all den Anstrengungen verdientermaßen für Jogi. Allerdings nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, sondern für die Party mit DJ Jogi, dies sich nach fast drei Stunden nahtlos anschloss.

Donnerstag, 18.07.2019