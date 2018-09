Drache hatte Auftritt bei der Kerwe

Lindenfels.Der große chinesische Drache aus dem Drachenmuseum in Lindenfels war auf Reisen. In Waldwimmersbach, dem größten Ortsteil der Gemeinde Lobbach im Rhein-Neckar-Kreis wurde die Kerwe gefeiert. In diesem Jahr stand sie unter dem Motto China.

Deshalb baten die Kerweburschen um den Drachen aus Lindenfels. Beim Kerwezug durch die Ortsstraßen und im großen Festzelt war der Drache ein Höhepunkt. Die Kerweburschen trugen ihn und wurden dabei durch eine Abordnung des Vereins aus Lindenfels begleitet und unterstützt. Die stellvertretende Vorsitzende des Drachenmuseums-Vereins, Ruth Barbagallo, berichtete von dem Erfolg des Auftritts des China-Drachen und der großen Resonanz darauf.

Es war eine werbewirksame Aktion für das Drachenmuseum Lindenfels, denn es wurden auch Handzettel verteilt, und die örtliche Presse berichtete über den Auftritt. red/Bild: Drachenmuseum

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018