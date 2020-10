Drachenfamilie zieht im Museum ein

Lindenfels.Eine 17-köpfige Drachenfamilie ist aus Bürstadt nach Lindenfels ins Drachenmuseum gezogen. Gabriele Steinbach hat die etwa 20 Zentimeter großen Drachen in verschiedenen Farben gehäkelt und sich jetzt von ihnen getrennt und dem Drachenmuseum in Lindenfels übergeben. Sie sind in einer Vitrine neben dem Kinder- und Jugendzimmer zu bewundern.

Vorsitzender Peter C. Woitge bedankte sich bei Steinbach für die Spende, die ihrerseits froh ist, dass die kleinen Drachen ein nettes Zuhause gefunden haben und wohl viele Bewunderer finden werden. red/Bild: Museum

