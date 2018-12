Drachenmuseum hat länger offen

Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels ist an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In den Weihnachtsferien sowie über Weihnachten und Neujahr werden zusätzliche Öffnungszeiten angeboten:

Dienstag, 25. Dezember: 14 bis 17 Uhr

Mittwoch, 26. Dezember: 14 bis 17 Uhr

Donnerstag, 27. Dezember: 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 1. Januar: 14 bis 17 Uhr

Donnerstag, 3. Januar: 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 8. Januar: 15 bis 17 Uhr

Donnerstag, 10. Januar: 15 bis 17 Uhr

Die Sonderausstellung Historische Türme und Bauwerke mit handgefertigten Modellen von Peter Elbert aus Gadernheim kann noch bis zum 13. Januar besichtigt werden.

Der Drachengarten und der Bürgerturm sind in den Wintermonaten täglich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red

