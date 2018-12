Drachenmuseum präsentiert sich

Lindenfels.Kunden und Besucher der Sparkasse Starkenburg können sich in den nächsten Wochen in der Filiale in Rimbach über das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels informieren. In einer von der Sparkasse zur Verfügung gestellten Schauvitrine sind einige beispielhafte Drachen-Skulpturen ausgestellt, wie der Drachenmuseums-Verein mitteilte.

Eine Informationstafel gibt Auskünfte über das Angebot des Drachenmuseums sowie über Öffnungszeiten und Eintrittspreise. Zusätzlich sind Handzettel des Museums ausgelegt. Museums-Vorsitzender Peter C. Woitge bedankte sich bei Filialleiter Markus Morckel für die Möglichkeit der Ausstellung, die bis Anfang Januar zu sehen sein wird. red/Bild: Museum

