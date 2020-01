Drachenmuseum zeigt Exponate der vergangenen zehn Jahre

Das Drachenmuseum feiert sein Zehn-Jahre-Jubiläum. © Drachenmuseum

Lindenfels.Vor seinem Jubiläum am 21. März zeigt das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels einen Querschnitt seiner Sonderausstellungen in zehn Jahren Museumsbetrieb. Leider reicht der Platz im Ausstellungsraum nicht aus, um von sämtlichen 24 Sonderausstellungen Exponate zeigen zu können. Beispielhaft sind aber eine Anzahl der aus aller Welt eingetroffenen über 500 Mail-Art-Postkarten zu sehen. Auch Riesenschmetterlinge mit Zeichnungen von Maria Sibylla Merian sowie Modelle von Flugzeugen von Harry Wondraschek werden nochmals gezeigt.

Ein kleiner Teil von Drachen-Zeichnungen aus der jüngsten Sonderausstellung, alte Drachendarstellungen aus dem Bürgerturm, Modelle von Türmen von Peter Elbert, Dokumente zur Familiengeschichte Baur de Betaz und Plakate verschiedener anderer Ausstellungen vervollständigen die Jubiläumsausstellung.

Zur öffentlichen Jubiläumsfeier am Samstag, 21. März, lädt der Verein herzlich ein. Beginn ist um 17.30 Uhr im Bürgerhaus Lindenfels. Die Öffnungszeiten des Drachenmuseums sind an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Der Drachengarten und der Bürgerturm sind in den Wintermonaten täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen für Sonderführungen sind möglich unter Telefon 06255/4071, E-Mail: info@deutsches-drachenmuseum.de, oder beim Kur- und Touristik-Service, Telefon 06255/30644, E-Mail: touristik@lindenfels.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020