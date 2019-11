Drei Konzerte und ein Abschied

Rimbach.Drei Weihnachtskonzerte der Martin-Luther-Schule (MLS) Rimbach stehen vor der Tür. Die Aufführungen sind im Bürgerhaus in Mörlenbach, und zwar am Donnerstag, 28. November ab 19 Uhr, am Freitag, 29. November ab 19 Uhr und am Samstag, 30. November bereits ab 17 Uhr.

In diesem Jahr werden die Konzerte zugleich ein Abschied sein: Es sind die letzten von Christine Hauck, die zum Halbjahresende die MLS aus Altersgründen verlässt.

Die Fachschaft Musik wird sie schmerzlich vermissen, hat sie doch über Jahrzehnte die musikalische Arbeit der MLS maßgeblich geprägt und inspiriert. Umso mehr haben sich fünf Kollegen der Fachschaft bemüht, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, das die Aufbauarbeit der Schule mit Schwerpunkt Musik zeigt.

Diese Entwicklungsarbeit kann man bereits bei den Beiträgen der Anfängergruppen sehen. Die Streicherklasse 6 demonstriert, dass es bereits nach einem guten Jahr Instrumentalunterricht möglich ist, zwei weihnachtliche Stücke ansprechend zu präsentieren. Die Fortführung dieser Arbeit hört man bei der Streicher-AG. Die Nachwuchsmusiker der Bläserklasse 6 treten gemeinsam mit der Musikklasse 7 auf. Über 50 junge Instrumentalisten spielen die Bearbeitung eines 50er-Jahre-Songs.

Geprägt von Vielseitigkeit

Die Weiterentwicklung der Jugendlichen kann man bei der Concertband hören, die wie gewohnt das Konzert eröffnet. Für fortgeschrittene Instrumentalisten gibt es weitere Ensembles: die Bigband, wobei die angehenden Abiturienten die Möglichkeit erhalten, noch einmal ein Solo zu spielen; das Holzbläserensemble, später aufgefüllt zu einem gemischten Bläserensemble, widmet sich mit Stücken von Schubert und Schostakowitsch der Klassik, spielt außerdem ein schwungvolles Weihnachtslieder-Medley; und dann gibt es für alle Fortgeschrittenen das große Orchester, das außer klassischen Stücken auch weihnachtliche Klänge bieten wird.

Die erfolgreiche musikalische Aufbauarbeit auf dem rhythmischen Sektor zeigt sich bei drei Ensembles – bei der Rhythmik-AG, der Instrumental-AG und beim Percussion-Ensemble –, das Verpackungskisten zum Musizieren verwendet.

Die Chorformationen der MLS zeigen sich vielseitig. So stimmen die Nachwuchssänger des Unterstufenchores schwungvoll und heiter in die kalte Jahreszeit ein. Dann wird es nachdenklich. Der Mittelstufenchor singt einerseits ein traditionelles Lied und andererseits den aktuellen Song „Perfect“ von Ed Sheeran. Im Vokalensemble singen ausgewählte und entsprechend stimmtechnisch geschulte Sängerinnen den 23. Psalm von Schubert, gefolgt von „Lenas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“.

Zum Abschluss des Konzerts erwartet die Zuhörer ein klangvolles Erlebnis: Oberstufenchor und Mittelchor singen von Haupt- und Seitenbühne aus doppelchörig, begleitet von zwei Blechbläserquartetten.

Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Lesezimmer in Rimbach sowie an der Martin-Luther-Schule jeweils in den beiden großen Pausen (8.55 bis 9.10 Uhr und 10.45 bis 11 Uhr) im B-Gebäude, Erdgeschoss (gegenüber der Bibliothek). red

