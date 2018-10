Drei Multitalente gemeinsam auf der Bühne

Winterkasten.Jigs, Reels, Polka – diese Herren wissen, was sie tun: Das Folk-Trio Enbarr’s Flight, bestehend aus Danny Kelly, Manfred Noll und Ekhart Topp, sorgte in Winterkasten für beste Stimmung. Die Band aus dem Rhein-Main-Gebiet folgte der Einladung des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde und eröffnete die neue Saison in der Konzertreihe Folk in de Werdschafd.

Danny Kelly hieß das Publikum

...