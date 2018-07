Dreigroschenoper zum Auftakt

Anzeige

Lindenfels.Die Besuchergruppe Modautal und Reichelsheim im Theaterring Darmstadt fährt auch in der nächsten Spielzeit regelmäßig mit dem Theaterbus zum Staatstheater nach Darmstadt. Geboten werden zehn interessante, unterhaltsame, spannende, amüsante und bereichernde Theaterabende im Großen und Kleinen Haus.

Zum Auftakt gibt es die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht, Musik von Kurt Weill, am 4. Oktober im Großen Haus. Am 15. November folgt das Schauspiel „Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni, am 6. Dezember das Lilien-Musical „Aus Tradition anders“.

Am 27. Dezember wird das Schauspiel von Odön von Horváth „Glaube, Liebe, Hoffnung“ gegeben. Am 24. Januar folgt das Tanztheater Fake von Tim Plegge, am 14. Februar die Oper Der Maskenball von Giuseppe Verdi, dann am 7. März die Uraufführung der Theateradaption Das weiße Band nach dem gleichnamigen Film von Michael Haneke.