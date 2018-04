Anzeige

Lindenfels.Jeden Tag benötigen Menschen auf Grund von Krankheiten oder Unfällen Bluttransfusionen. Die dafür benötigten Präparate können nur aus Blutspenden gewonnen werden, eine künstliche Alternative gibt es nicht.

Mit jeder Blutspende gibt ein Mensch eine Heilungsmöglichkeit und rettet vielleicht sogar das Leben. Die nächste Möglichkeit, Blut zur Versorgung von Kranken und Verletzen zu spenden, bietet das DRK am Montag, 23. April, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Lindenfels an.

Der DRK-Blutspendedienst bittet darum, auch Lebenspartner, Freunde, Bekannte, Nachbarn und Kollegen mitzubringen. Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 Jahren bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein.