Duschverbot aufgehoben

Lindenfels.Die Einwohner der Schenkenbergstraße in Lindenfels-Mitte und in den Stadtteilen Schlierbach und Eulsbach können wieder uneingeschränkt Trinkwasser nutzen. Dies teilt die Stadt Lindenfels auf ihrer Internetseite mit. Die Abkochgebote sowie das für die Schenkenbergstraße geltende Duschverbot seien aufgehoben.

Gleich an zwei Stellen hatte es vergangene Woche Probleme gegeben. Wegen eines Defekts am Hochbehälter in Schlierbach war das Abkochgebot in Schlierbach und Eulsbach erlassen worden. Gleichzeitig wurde im Bereich der Druckerhöhungsanlage in der Kernstadt eine Keimbelastung festgestellt, weswegen unter anderem die Nutzung von nicht abgekochten Leitungswasser zum Duschen untersagt wurde.

Nach Arbeiten an der Anlage und anschließenden Nachuntersuchungen wurden aber in beiden Bereichen keine Belastungen mehr festgestellt, heißt es nun von der Stadt: „Das Trinkwasser entspricht somit wieder den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.“ Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße seien die Gebote aufgehoben worden. kbw

