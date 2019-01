E-Bikes und Laubbläser gestohlen

Lindenfels/Fürth.Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstagmittag zwei E-Bikes und einen Laubbläser entwendet. Am Samstag gegen 12 Uhr bemerkten die Bewohner, dass sich Kriminelle Zutritt zu ihrer Garage am Sonnenweg verschafft hatten. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird, suchten die Diebe das Weite.

Einbruch in Fürth

Keine Beute machten dagegen Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Danziger Straße in Fürth. Am Samstag in der Zeit 11.30 und 19.15 Uhr verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zutritt. Sie wurden vermutlich bei ihrer Tat gestört und suchten ohne Diebesgut das Weite, wie die Polizei berichtete. pol

