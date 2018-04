Edle Tropfen aus zehn Jahren werden auf der Burg verkostet

Anzeige

Danach beginnt die Reifung im Eichenfass. Dazu werden vorwiegend Fässer verwendet, in denen zuvor Bourbon-Whisky lagerte. Außerdem werden Fässer eingesetzt, in denen Rum, Madeira, Port oder Sherry lagerte. Unter Kennern ist der Single Malt Whisky, der in solchen Fässern reift, besonders beliebt.

Unabhängige schottische Whiskyabfüller haben oft große Mengen an älteren Fässern bester Qualität zur Hand. Auf die können sie zurückgreifen für die eigene Lagerung von Spirits der Brennereien, die sie nach zum Teil jahrzehntelanger Reifung in relativ kleiner Auflage abfüllen – oft in hochprozentiger Fassstärke.

Zum zehnjährigen Bestehen des Whisky-Tastings auf der Burg Lindenfels werden acht ausgewählte Abfüllungen der Unternehmen A. D. Rattray, Wilson & Morgan, Cadenhead, Signatory, Gordon & MacPhail, The Maltman, Hart Brothers und Wemyss Malts verkostet. red

