Ehepaar erkundete die Welt mit dem Wohnwagen

Lindenfels.Irmgard und Hellmuth Trautmann haben im Kreis der Familie ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Vor 60 Jahren hatte der 21-jährige Hellmuth Trautmann die 18-jährige Irmgard geheiratet. „Um das Aufgebot zu bestellen, musste mein Onkel mit auf das Standesamt gehen“, berichtete er Sein Vater war im Krieg gefallen. Bei Irmgard Trautmann mussten die Eltern die Erlaubnis zur Hochzeit unterschreiben.

Er wurde in Lindenfels geboren und sie in der Klinik in Darmstadt. Wer die zwei heute in ihrem Eigenheim besucht, merkt, dass sie sich gut verstehen. Beide arbeiteten bei einem Textilunternehmen in der Nibelungenstraße. Er erlernte dort den Beruf des Schneiders und sie den der Bürokauffrau.

Bis zur Geburt ihrer Tochter im Jahr 1969 arbeitete Irmgard Trautmann im Büro und Laden. Ihr Mann wechselte zu einem Betrieb in Reichelsheim und wickelte Spulen für die ersten Farbfernseher. Nach der Geburt ihrer Tochter wechselte Irm-gard Trautmann für zwei Jahre in einen Verlag – bis Altbürgermeister Adam Pfeifer ihr eine Stelle anbot. Ab 1973 arbeitete sie 28 Jahre für die Stadt Lindenfels.

Aktiv bei der Trachtengruppe

Ihr Ehemann ging später zu einem Versand-Dienstleister. „Ich habe 22 Jahre lang Hausfrauen in Darmstadt, Dieburg und Südhessen beraten“, erzählt er. Dann stellte der Versand auf das Bestellen per Internet um und Trautmann ging mit 55 Jahren in den Vorruhestand.

Nach ihrer Heirat waren beide fester Bestandteil der Lindenfelser Trachtengruppe. Sie machten Werbung für den Odenwald auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) und bei der Grünen Woche in Berlin. Später nahm Trachtengruppe an der Steuben-Parade in New York. Auch bei Botschaftseinweihungen im Ausland war sie gerne gesehen.

Zu den Auftritten gehörte immer eine Rundreise um Land und Leute kennenzulernen. Zwei Cousinen der Familie leben in Toronto in Kanada. Die Wolkenkratzer haben das Ehepaar mächtig beeindruckt. Später schauten sie sich bei privaten Busreisen Russland und Rumänien an. Auch mit dem Wohnwagen erkundeten sie die Welt. Die silberne Hochzeit feierten sie in der Schweiz und die goldene in Bad Kissingen.

Das Fest zur diamantenen Hochzeit richteten Kinder und Enkelkinder aus, sie haben Freunde der Eltern eingeladen. Am Morgen gratulierte Otto Schneider, Erster Stadtrat von Lindenfels, mit der Urkunde vom Land Hessen. Die evangelische Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig gratulierte ebenfalls und überreichte ein Präsent. gg

