Ehepaar Janik feierte goldene Hochzeit

Glattbach.Goldene Hochzeit feierte das Ehepaar Magdalena und Raimund Janik in Glattbach. Geheiratet hat das Jubelpaar 1970 in Ostrozniza, einem Ortsteil der polnischen Partnergemeinde von Lindenfels, Pawlowiczki. Und das bei meterhohen Schneeverwehungen, wie sich die Jubilare noch gut erinnern.

1988 sind die gelernte Verkäuferin und der Maschinenbauingenieur nach Deutschland ausgesiedelt. Inzwischen lebt das Paar im eigenen Haus in Glattbach. Raimund Janik stellte die ersten Kontakte zwischen Lindenfels und Pawlowiczki her, denn dort hatte man Interesse an einer deutschen Partnerschaft.

Magdalena und Raimund Janik sind Gründungsmitglieder im Partnerschaftsverein Lindenfels/Gnadenfeld. Raimund Janik war mehrere Jahre als Vorsitzender für den Verein tätig und organisierte viele Austauschtreffen mit Jugendlichen aus beiden Nationen. Janik ist auch stellvertretender Vorsitzender der oberschlesischen Landsmannschaft in Hessen und Kulturreferent der Oberschlesier im Kreis Bergstraße.

Das Paar hat vier Kinder und neun Enkel. Zu den Gratulanten beim Hochzeits-Jubiläum zählte Claudia Schmitt, die derzeitige Vorsitzende im Partnerschaftsverein Lindenfels/Gnadenfeld. cs/Bild: cs

