Ehepaar Mahr feierte diamantene Hochzeit

Nach der Eheschließung wurde das Motorrad verkauft: Mit der Geburt der Tochter war es notwendig, ein Auto anzuschaffen. Drei weitere Kinder kamen hinzu. Die Freude am Fahren haben die Mahrs in den Dienst einer guten Sache gestellt, und so setzen sich Erika und Werner Mahr regelmäßig in das Fahrzeug des DRK Lautertal, um Senioren zur Rheumagymnastik nach Bensheim zu fahren. Seit 1992 ist Erika Mahr Fahrerin, ihr Ehemann ist seit 2002 dabei. Außerdem ist er Leiter des sozialen Fahrdienstes.

Es gibt noch weitere Hobbys der Ehepartner. So ist auch Erika Mahr in einem Chor aktiv, und zwar beim Frauenchor Reichenbach. Außerdem betreibt sie Koronarsport in Fürth und engagiert sich in der Rheumaliga Bensheim. Werner Mahr ist Ehrenmitglied des SSV Reichenbach ist. Ein Bericht über das Jubelpaar wäre nicht komplett, würde man nicht das größte Steckenpferd der beiden erwähnen– ein großes eigenes Gartengrundstück in Reichenbach mit Obstbäumen, Gemüse und Blumen. „Die Gartenarbeit habe ich schon immer geliebt, aber ich muss zugeben, dass ich heute nach drei Stunden doch mein Alter spüre“, erzählt Werner Mahr schmunzelnd. Aber mit fast 80 Jahren darf man auch mal ein Zwicken nach der Arbeit spüren. tn

