Ein Berg von Arbeit und Überstunden

Lindenfels.Die Mitarbeiter im Lindenfelser Rathaus haben alle Hände voll zu tun – und schaffen es teilweise nicht, die ihnen zustehenden Urlaubstage zu nehmen. Stattdessen häufen sich die Überstunden. „Es ist einfach zu viel Arbeit da – ein hoher Anteil an Fristsachen – so dass Mitarbeiter im Interesse der Bürger ihren Urlaub nicht weiter abgebaut haben“, erläuterte Bürgermeister Michael Helbig in seiner Antwort auf eine Anfrage der LWG/CDU-Fraktion bei der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments.

Nach dem Jahresabschluss 2017 wurden 320 000 Euro an Rückstellungen für Urlaube und Überstunden gebildet. Die Mitglieder der Listenverbindung hatten wissen wollen, wie das reduziert werden kann.

Helbig antwortete darauf, dass die Mitarbeiter gebeten worden seien, Urlaubstage und Überstunden stufenweise abzubauen. Resturlaub aus einem laufenden Jahr müsse künftig bis zum 1. September des Folgejahres angetreten werden. Diese Regelung gelte ab 2020. Urlaub aus dem Jahr 2018 könne noch bis September 2020 angetreten werden. Bis 2021 sollten auf diese Weise alle Altansprüche erfüllt sein.

Verwaltung bleibt mittwochs zu

In einzelnen Fällen sei es aber nicht mehr möglich, ausstehende Urlaubstage abzubauen. Unter anderem hätten dies längere Krankheitsfälle verhindert. Zudem werden zwei Mitarbeiter 2020 ausscheiden und vorher nicht mehr die Möglichkeit haben, alle ihnen zustehenden Urlaubstage zu genießen. Der Resturlaub stehe dann zur Auszahlung an. Um den Abbau weiterer Mehrarbeitszeit und Urlaubstage zu ermöglichen, bleibt das Rathaus seit Februar 2017 mittwochs immer geschlossen. Vom 22. Dezember bis zum 1. Januar bleibt es dieses Jahr ebenfalls zu, bis auf einen kurzzeitigen Notdienst im Standes- und einwohnermeldeamt. Auch an Brückentagen soll künftig nur ein Notdienst im Rathaus arbeiten. Trotz all dieser Maßnahmen habe sich der Urlaubsstand zum 1. August gegenüber den Vorjahr um zwei Tage erhöht, sagte Helbig. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018