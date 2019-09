Ein bunter Regenschirm zum Neubeginn

Lindenfels.Mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche Lindenfels ist Alexander Reichert offiziell in sein Amt eingeführt worden. Er tritt die Leitung der Kindertagesstätte Baur de Betaz in Lindenfels an. Seit Anfang August ist er schon im Haus und übernimmt die Aufgaben von Isolde Rohnstock, die fast 40 Jahre im Kindergarten als Leiterin wirkte und seit kurzen ihren Ruhestand

