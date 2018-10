Ein Dirigent für fünf Chöre und 150 Sänger

Kolmbach.Ein „Familientreffen“ besonderer Güte fand jüngst in Kolmbach statt: das Treffen der sogenannten Leber-Chöre. Malte Diestel, Vorsitzender des Sängerbundes Kolmbach, begrüßte an jenem Nachmittag im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus fünf Chöre und rund 150 Sänger, die neben ihrer Leidenschaft für das Singen alle eines gemein haben: Alle Chöre singen unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten Johann Leber.

Dabei handelt es sich um die Chöre des Sängerbunds Kolmbach, bestehend aus dem Männergesangverein und der Chorwerkstatt Kolmbach, die Liedertafel Auerbach, die Sängervereinigung Seeheim und als ganz besondere Gäste den Mediaschen Kammerchor. Leber hatte den letztgenannten Kammerchor im Jahr 1978, also vor genau 40 Jahren, in Mediasch in seiner Heimat Siebenbürgen gegründet und dort zehn Jahre lang auch dirigiert.

1987 nach Deutschland emigriert

Damit legte er damals ohne, es zu wissen, den Grundstein für das aktuelle Treffen der Chöre im Odenwald. Denn 1987 wanderte der inzwischen 67-Jährige in die Bundesrepublik Deutschland aus. Auch hier blieb er seither dem Chorgesang immer eng verbunden. Der inzwischen seit zwei Jahren pensionierte Grundschul- und Musiklehrer, der erfolgreich an der Grundschule „Am Katzenberg“ in Erlenbach unterrichtete, dirigiert seit 1988 den Männergesangsverein Kolmbach und seit 2008 auch die Chorwerkstatt des Sängerbundes Kolmbach, einen gemischten Chor.

Durch Mundpropaganda sprach sich schnell herum, welches Juwel sich mit Johann Leber im Odenwald angesiedelt hatte. So dirigiert er nunmehr seit 29 Jahren auch den Chor der Liedertafel Auerbach und mit 28 Jahren fast ebenso lang den Chor der Sängervereinigung Seeheim.

Fünf Stunden Probe in der Woche

Zusammen mehr als fünf Stunden probt er in jeder Woche mit seinen Chören. Dabei achtet er auch darauf, dass es bei Auftritten nicht zu Überschneidungen kommt. Auch den von ihm vor 40 Jahren in Siebenbürgen gegründeten Chor verlor er aber nie aus den Augen. Inzwischen leben alle Chormitglieder in Deutschland. Da sie aber über das gesamte Bundesgebiet verstreut sind, organisiert Johann Leber alle zwei bis drei Jahre ein Treffen. So wie auch an diesem Wochenende, den die Chormitglieder gemeinsam in einem Hotel in Winkel verbrachten.

Nach dem Genuss eines reichhaltigen Kuchenbuffets kam auch der musikalische Genuss nicht zu kurz. Der Männergesangsverein Kolmbach eröffnete den Liederreigen im herbstlich mit Kastanien, Eicheln und Birkenholz dekorierten Dorfgemeinschaftshaus mit „Beginn den Tag“ und „Herr Wirt“.

Im Anschluss folgte der Mediascher Kammerchor, dessen Chormitglied Sigrun Kelp den Zuhörern von den Anfängen des Chores berichtete. Um sich von den anderen Kammerchören abzuheben, habe man sich schon damals Leber-Chor genannt.

„Hans“, so nennen sie Johann Leber, sei dabei schon immer ein energiegeladener Dirigent und der Liebling aller gewesen, berichtete sie von schönen Zeiten aus der Jugend, an die sie auch an diesem Nachmittag noch einmal mit einigen Liedern aus dem damaligen Chor-Repertoire anknüpfen wollte.

Da es verständlicherweise keine regelmäßigen Chorproben mehr gebe, habe man sich gestern und heute zum Einsingen zusammengefunden.

Die Darbietungen, unter anderem „Ein kleines Lied“, waren demzufolge ebenso gelungen, wie die nachfolgenden Auftritte der anderen Chöre und Solisten aus Auerbach, Seeheim und Kolmbach, unter anderem mit Liedern wie „Kosakenhochzeit“, „Halleluja“ oder „Über den Wolken“. Dabei immer im Einsatz: Johann Leber.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018