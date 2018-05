Ein Einzelstück aus München für das Freibad

Das neue Ein-Meter-Brett im Freibad wurde vom Förderverein – links Vorsitzender Jochen Terporten – finanziert © Neu

Lindenfels.Das Ein-Meter-Brett ist der Star im Lindenfelser Schwimmbad. Das kann Bademeisterin Andrea Cooper bestätigen, es ergebe sich aus den Beobachtungen in vielen Jahren. Das bisherige Brett stammte aus dem Schwimmbad in Rimbach und wurde vor geschätzt 20 Jahren in Lindenfels montiert.

Durch die Beanspruchung war es jetzt an der Zeit, dass das Brett einen Nachfolger brauchte. Gerade das

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2965 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.05.2018