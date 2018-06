Anzeige

Fürth.Zehntklässler der Heinrich-Böll-Schule haben mit Begeisterung ein mausgraues, beschmiertes und unansehnliches WC-Häuschen im Eingangsbereich des Generationenparks „Steinbachwiesen“ in ein buntes Bauwerk verwandelt, das nun in schillernden Farben erstrahlt und zum Charakter des gern genutzten Parks passt.

Wie kam es zu dieser Aktion? Im vergangenen Jahr befassten sich die Schüler im Französischunterricht mit dem Thema Street Art und Graffiti. Wäre es nicht mega-cool, selbst als Sprayer aktiv zu werden, natürlich auf legale Weise, fragten sich die Schüler. Ihre Lehrerin Silvia Hantke zeigte sich ebenfalls angetan von dieser Idee. Gedacht war an eine großformatige Leinwand, die gestaltet werden und als Blickfang auf dem Schulhof dienen sollte. Eine Aufstellung der Kosten machte jedoch schnell deutlich, dass die Schüler dieses Vorhaben finanziell alleine nicht stemmen konnten

Unterstützung von der Kommune

Hantke wandte sich deshalb an den Förderverein der Schule, über den wiederum ein Kontakt zu Bürgermeister Volker Oehlenschläger geknüpft wurde. Der Fürther Rathauschef musste nicht lange überlegen, um die kreative Energie der Schüler in die richtigen Bahnen zu lenken. Das unansehnliche stille Örtchen am Park tat dem rührigen Bürgermeister schon lange in den Augen weh. Eine farbliche Verschönerung kam da genau zum richtigen Zeitpunkt.