Ein Haus für künftige Generationen

Anzeige

Gesellschaft 2007 gegründet

Die Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen wurde 2007 von 16 Initiatoren unterschiedlicher Fachrichtungen der Bau- und Immobilienwirtschaft gegründet. Heute gehören der Gesellschaft 121 Organisationen mit 1200 Mitgliedern an. Die Gesellschaft sieht sich als Plattform für die nationale und internationale Wissenschaft. Sie ist unabhängig und ihr einziges Ziel ist es, nachhaltiges Bauen zu fördern. Sie sieht es als Verpflichtung der gesamten Gesellschaft, die Verantwortung für die gegenwärtigen Probleme wie Klimawandel und Ressourcenverknappung zu übernehmen, anstatt sie den kommenden Generationen zu überlassen. Laut Bundesumweltministerium wird ein Drittel des Ressourcenverbrauchs in Deutschland von Gebäuden verursacht. Der Neubau der MLS ruht auf den drei Säulen: Ökologie, Ökonomie und Nutzerkomfort. Das Raumklima und die Akustik in den Innenräumen sind angenehm.

Ein weiterer Faktor ist die Möglichkeit, das Gebäude in ferner Zukunft auch anderweitig zu nutzen. Angenehmes Lernklima Zurzeit besuchen rund 1000 Schüler die MLS in Rimbach, die mit der Weschnitztalbahn und Bussen gut zu erreichen ist. Landrat Christian Engelhardt freut sich über das Zertifikat und sieht es auch als Auszeichnung für die Schulpolitik im Kreis an. „Wir versuchen, unsere Schulen instand zu halten, denn nur so ist Lernen möglich“, sagte er.

Erfreut zeigte sich auch Schulleiterin Beate Wilhelm: ?Denn wir tun alles, damit sich die Schüler bei uns wohlfühlen.? Bei dem Um- und Neubau habe sich jeder Cent gelohnt, den die öffentliche Hand, ausgegeben hat. Auch die Sprecher der Schülervertretung bestätigten das angenehme Klima in den Klassenzimmern, das es vor Um- und Neubau in der 130 Jahre alten Schule so nicht gegeben habe. Ein strahlendes Gesicht zeigte auch Architekt Bernd Gossmann. Sein Architektenbüro baut jetzt in Frankfurt am Main ein städtisches Gymnasium in Holzbauweise.

Für die Schüler dankte Alexandro Agopyan aus der 9. Klasse. Er spielte mit Martin Vogel von der Jugendmusikschule ein Musikstück auf der Klarinette. Denn auch das geht in den neuen Räumen: Klavier-, Geigen- oder Klarinettenunterricht, während neben an eine Klassenarbeit geschrieben wird. Holger Schmitt, Bürgermeister von Rimbach, meldete auch gleich den neugebauten evangelischen Kindergarten in Rimbach zur Zertifizierung bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. Denn auch dort sind alle vorgegebenen Kriterien berücksichtigt worden. gg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018