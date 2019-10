Ein Konzert mit Hits von Queen

Mörlenbach.Queen – dieser in vieler Hinsicht einzigartigen Band möchte der Mörlenbacher Popchor Canta con me durch sein aktuelles Projekt – mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Starkenburg – zum zweiten Mal ein Denkmal setzen. Alle Songs, die bei einem Konzert am Samstag, 2. November, im Mörlenbacher Bürgerhaus zu hören sein werden, stammen von der Gruppe, deren Musik durch große stilistische Vielfalt gekennzeichnet ist.

Diese reicht vom intimen, leisen Lied mit Harfen- oder Gitarrenbegleitung – „Love Of My Life“ – bis hin zur pompösen „Bohemian Rhapsody“, von Music-Hall-Anklängen zum Rock ’n’ Roll der 50er Jahre, vom Hardrock bis zum Discosound. Alle Bandmitglieder waren wesentlich am Schreiben der Songs beteiligt.

Zu Queens bekanntesten Songs zählen das von Freddie Mercury komponierte „We Are The Champions“, Brian Mays „We Will Rock You“, John Deacons „Another One Bites The Dust“ und Roger Taylors „Radio GaGa“. Die Mercury-Komposition „Bohemian Rhapsody“ belegte sowohl 1975 als auch 1991 viele Wochen lang die Spitze der britischen Singlecharts. Für diesen Titel, der Ballade und operettenhaft überzeichnete Gesangskapriolen sowie Hardrock in einem Song vereint, produzierte die Band eines der frühesten und stilprägenden Musikvideos.

Der typische Queen-Sound entsteht vor allem durch die unverwechselbaren Stimmen von Mercury, Taylor und May sowie dessen charakteristische Gitarrenklänge.

Der Chor Canta con me hat sich vor zehn Jahren schon einmal der Gruppe Queen gewidmet. „Mit diesem außergewöhnlichen Repertoire möchten wir Menschen für Chormusik begeistern, die sonst nur gängige Chorliteratur kennen und dazu animieren, es vielleicht auch selbst mal auszuprobieren“, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung.

Spezielles Medley

Canta con me besteht zur Zeit aus 35 Sängern. Unter der Leitung des Dirigenten Peter Schnur, der den größten Teil der Titel arrangiert hat, wechseln sich rockige oder ruhige, bekannte und Insiderstücke ab; Hymnen wie „We Are The Champions“, der „Prophetsong“ mit einem anspruchsvollen mehrstimmigen Kanon, aber auch das schrille „Sheer Heart Attack“ werden für eine gewaltige Stimm- und Klangvielfalt im Bürgerhaus sorgen, die von einer professionellen Tontechnik transportiert und von einer aufwendigen Light-Show optisch untermalt wird.

Ein speziell für dieses Konzert zusammengestelltes Medley verknüpft sieben Songs aus den Alben „Queen“ (1973), „Queen II“ (1974), „Sheer Heart Attack“ (1974), „News Of The World“ (1977) und „The Game“ (1980).

Außer der großen Freude, die das Singen im Chor letztlich mitbringt, ist es auch ein Ziel von Canta con me, das Kulturangebot in Mörlenbach zu bereichern und alle zwei Jahre ein besonderes Konzert zu gestalten. „Dabei ist es dem Chor ein Anliegen, die große Bandbreite des Chorgesangs aufzuzeigen“, heißt es in der Pressemitteilung von Canta con me abschließend. red

