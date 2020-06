Ein Poster aus Drachenbildern

Lindenfels.Ein besonderes Präsent hat dieser Tage das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels von der Klasse 4a der Joseph-Heckler-Schule in Bensheim erhalten. In Erinnerung an eine Klassenfahrt im Oktober 2019 mit Besuch des Drachenmuseums hatten die Schüler Briefmarken mit Drachenmotiven gestaltet Die Motive, die im Original in DIN A3 gestaltet sind, hat die Klassenlehrerin Monika Fahrenholz-Hay zu einem Poster zusammengestellt und dem Museum übergeben. In verkleinerter Form ist es inzwischen gerahmt worden und kann im Drachenmuseum bewundert werden.

Außerdem haben die Schüler ihre Eindrücke und Erinnerungen an den Museumsbesuch während der Corona bedingten Schulpause aufgeschrieben. Da der Kontakt mit den Schülern eingeschränkt war, hat die Lehrerin die Texte zu einem Brief gebündelt. In der ersten Woche nach Wiederaufnahme des Schulbesuches wurde der Brief fertiggestellt und jetzt ebenfalls dem Museum überreicht. red

