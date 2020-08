Ein winziges, herzwarmes Städtchen

Lindenfels.Bei der Frage, was die Stärken von Lindenfels sind, verweist Bürgermeister Michael Helbig gerne auf das Vorwort „Im Rodensteinischen Spukland“ aus dem Buch Rodenstein von Werner Bergengruen, Erstausgabe 1927.

„Drei bis vier Fußstunden oberhalb von Bensheim liegt Lindenfels. Das ist jedes Mal wie ein freudiges Erschrecken, wenn man dieses winzige, herzwarme Städtchen mit dem waldigen Burgberg und den weiten Talhängen auftauchen sieht“, heißt es darin.

„Dieser vordere Odenwald, dessen Mittelpunkt Lindenfels ausmacht, ist mir von jeher als ein Inbild deutscher Landschaft erschienen. Berg und Wald, Tal und Wiese, Hügelkuppen und Forellenbäche, Dörfchen und Einzelhöfe, Burgen und Kirchtürme, das alles umfasst ein Blick; es ist wieder Hintergrund eines altdeutschen Heiligen- oder Kreuzigungsbildes, dessen Maler einen gedrängten Auszug seiner Heimat stellvertretend für die ganze Erde setzt“, fährt Bergengruen fort.

Der Rhein sei nicht fern; „an den Tagen jener unnatürlichen Himmelsklarheit, die hierzulande eine regnerische Witterung ansagt, sieht man bis auf die bläuliche Bergkette der Haardt. Kurpfälzische, hessische, fränkische Gebiete stoßen zusammen, der Wellenschlag aller Reichsgeschicke brandete bis hierher.“ Kaum ein deutscher Boden habe ein so reiches und wild wachsendes Rankenwerk der Sagen hervorbringen dürfen wie dieser.

„Und sie sind nicht vertrocknet in den Herbarien gelehrter Sammler, sie leben heute noch in den Wäldern, in den Dörfern im Efeubehang der Ruinen. Hier liegen Schätze vergraben unter der Erde, von feurigen Hunden gehütet; hier springt der Höhmann dem verspäteten Waldgänger atempressend auf den Rücken; Schlangen nisten in den Kellern, Kobolde in den Vorratskammern, wilde Weibchen in den Gesteinshöhlen; kopflose Männer verrücken des Nachts die Grenzsteine. Aber das tiefste Geheimnis dieses Landes ist die rodensteinische wilde Jagd“, schließt Bergengruen.

„Mir geht es immer noch so, wenn ich zur Arbeit fahre“, bekennt Helbig. kbw

