Einbruch ins Vereinsheim

Lindenfels.Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ist am Wochenende ins Vereinsheim des SV Lindenfels am Sportplatz am Schwimmbad eingebrochen worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten der unbekannte Täter über eine Terassentür ins Gebäude und entwendete eine Geldkassette, wie die Polizei Südhessen mitteilt.

Weitere Einbrüche am selben Ort hätten sich bereits Ende Oktober vergangenen Jahres und am Wochenende vom 7. auf den 8. Februar ereignet. Die beiden erstgenannten Fälle seien bereits an die Staatsanwaltschaft Darmstadt weitergeleitet worden, heißt es von der Polizei. Es handele sich um Anzeigen gegen Unbekannt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020